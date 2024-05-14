В режиме активного курсора вы можете перемещаться по странице с помощью клавиатуры, а не мыши.

Включите режим клавишей F7, нажмите в любом месте страницы левую кнопку мыши, и указатель превратится в курсор. Теперь можно перемещаться по сайту с помощью стрелок (влево, вправо, вверх и вниз), выделять фрагменты текста, удерживая Shift, или переходить по ссылкам, нажимая Enter.

Отключить Режим активного курсора можно двумя способами: