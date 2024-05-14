Горячая клавиша F6

Нажимайте клавишу F6, чтобы последовательно перемещаться между панелями Браузера.

Совет. Включите программу экранного доступа для озвучивания элементов интерфейса.

  1. Адресная строка.

    Используйте Tab, чтобы переключаться между кнопками Копировать, Поделиться, Добавить страницу в Закладки  , а также сайтами на Табло. После ввода текста используйте стрелки или Tab, чтобы переключаться между поисковыми подсказками.

  2. Умная строка, 1 уровень.

    Используйте Tab, чтобы переключаться между кнопками Protect  , Отзывы, Озвучить страницу , Перейти в режим чтения  и т. д.

  3. Умная строка, 2 уровень.

    Используйте Tab, чтобы переключаться между кнопками Обновить страницу , Перейти на Яндекс , Меню страницы , Менеджер паролей , Загрузки , Назад  и т. д.

  4. Меню страницы.

    Используйте Tab и Enter, чтобы раскрыть меню всех действий со страницей.

  5. Боковая панель (если включена).

    Используйте Tab, чтобы переключаться между кнопками История , Заметки  и т. д.

  6. Панель закладок (если включена).

    Используйте Tab, чтобы переключаться между закладками.

  7. Информационная панель (если отображается).

    Используйте Tab для перемещения между элементами панели.

  8. Тело страницы.

    Используйте Tab для перемещения между элементами страницы.

  9. Окно.

    Используйте Tab для перемещения между элементами окна.