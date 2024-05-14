Горячая клавиша F6
Нажимайте клавишу F6, чтобы последовательно перемещаться между панелями Браузера.
Адресная строка.
Используйте Tab, чтобы переключаться между кнопками Копировать, Поделиться, Добавить страницу в Закладки , а также сайтами на Табло. После ввода текста используйте стрелки или Tab, чтобы переключаться между поисковыми подсказками.
Умная строка, 1 уровень.
Используйте Tab, чтобы переключаться между кнопками Protect , Отзывы, Озвучить страницу , Перейти в режим чтения и т. д.
Умная строка, 2 уровень.
Используйте Tab, чтобы переключаться между кнопками Обновить страницу , Перейти на Яндекс , Меню страницы , Менеджер паролей , Загрузки , Назад и т. д.
Меню страницы.
Используйте Tab и Enter, чтобы раскрыть меню всех действий со страницей.
Боковая панель (если включена).
Используйте Tab, чтобы переключаться между кнопками История , Заметки и т. д.
Панель закладок (если включена).
Используйте Tab, чтобы переключаться между закладками.
Информационная панель (если отображается).
Используйте Tab для перемещения между элементами панели.
- Тело страницы.
Используйте Tab для перемещения между элементами страницы.
Окно.
Используйте Tab для перемещения между элементами окна.
Поисковая строка.
Используйте Tab, чтобы переключиться на кнопку Поиск по картинке . После ввода текста используйте стрелки или Tab, чтобы переключаться между поисковыми подсказками.
Умная строка.
Используйте Tab, чтобы переключаться между кнопками Перейти на Яндекс , Менеджер паролей и Загрузки .
Боковая панель (если включена).
Используйте Tab, чтобы переключаться между кнопками История , Заметки и т. д.
Табло.
Используйте Tab для перемещения между плитками.
- Настройки Табло.
Используйте Tab для перехода в настройки размера плиток.