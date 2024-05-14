Настройки → Инструменты Нажмите В разделе Голосовой помощник «Алиса» отключите активацию голосом (опция Включить голосовую активацию фразой ).

Теперь Алиса не будет реагировать на голос. Чтобы запустить Алису, на боковой панели Браузера нажмите значок .

Если значок вам не нужен, удалите его. Нажмите на боковой панели → Инструменты и отключите опцию Алиса.