Настройка

  1. Отключить голосовую активацию
  2. Включить микрофон
Ограничение. Голосовая активация Алисы доступна только в Яндекс Браузере для Windows.

Отключить голосовую активацию

  1. Нажмите   → Настройки → Инструменты.
  2. В разделе Голосовой помощник «Алиса» отключите активацию голосом (опция Включить голосовую активацию фразой).

Теперь Алиса не будет реагировать на голос. Чтобы запустить Алису, на боковой панели Браузера нажмите значок .

Если значок  вам не нужен, удалите его. Нажмите на боковой панели  → Инструменты и отключите опцию Алиса.

Включить микрофон

  1. В Windows откройте Панель управления.
  2. Нажмите Звук.
  3. Перейдите на вкладку Запись.
  4. Нажмите правой кнопкой мыши на строку Звуковые устройства не установлены.
  5. Выберите Показать отключенные устройства.
  6. Нажмите правой кнопкой мыши на микрофон и выберите Включить.

Подробные сведения о настройке микрофона см. в Справке Windows.