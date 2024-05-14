Настройка
Ограничение. Голосовая активация Алисы доступна только в Яндекс Браузере для Windows.
Отключить голосовую активацию
- Нажмите .
- В разделе Голосовой помощник «Алиса» отключите активацию голосом (опция Включить голосовую активацию фразой).
Теперь Алиса не будет реагировать на голос. Чтобы запустить Алису, на боковой панели Браузера нажмите значок .
Если значок вам не нужен, удалите его. Нажмите на боковой панели Алиса.и отключите опцию
Включить микрофон
- В Windows откройте Панель управления.
- Нажмите Звук.
- Перейдите на вкладку Запись.
- Нажмите правой кнопкой мыши на строку Звуковые устройства не установлены.
- Выберите Показать отключенные устройства.
- Нажмите правой кнопкой мыши на микрофон и выберите Включить.
Подробные сведения о настройке микрофона см. в Справке Windows.