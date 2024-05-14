Голосовое управление
Общение с Алисой
Чтобы спросить Алису о чем-то:
- Разблокируйте экран компьютера, если он заблокирован.
- Запустите помощника одним из способов:
- Произнесите фразу «Слушай, Алиса» или «Слушай, Яндекс».
- На боковой панели Браузера нажмите значок .
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- Задайте Алисе вопрос или произнесите команду.Совет. Чтобы просто поговорить с Алисой, скажите: «Давай поболтаем». Алиса умеет поддерживать беседу на разные темы, рассказывать анекдоты и шутить. Ей помогает импровизировать нейросеть, обученная на массиве текстов в интернете. В режиме беседы помощник не будет выполнять команды и искать информацию. Чтобы выйти из режима беседы, скажите: «Хватит», «Закончить», «Вернись» или «Выйти».
Чтобы закончить общение, в окне Браузера за пределами чата с Алисой нажмите правую или левую кнопку мыши.
Беседа с Алисой хранится до перезагрузки компьютера. Чтобы удалить беседу раньше, активируйте Алису и в правом верхнем углу чата нажмите.
Озвучивание текстов
Алиса умеет озвучивать тексты на страницах сайтов. Пока Алиса читает вслух, вы можете заниматься своими делами.
Справа от Умной строки нажмите или произнесите фразу «Алиса, прочитай страницу».
- Выделите текст.
- Правой кнопкой мыши нажмите на выделенный текст.
- В контекстном меню выберите Озвучить.
Чтобы поставить озвучивание на паузу:
- На боковой панели нажмите значок .
- На появившейся панели управления нажмите значок .
Чтобы остановить озвучивание, справа от Умной строки нажмите . Если кнопки нет, нажмите .
Чтобы в Умной строке скрыть значок :
- Нажмите.
- В разделе Умная строка отключите опцию Показывать кнопку чтения вслух.
Примеры запросов и команд
- Какая сегодня погода?
- Расскажи новости футбола.
- Найди кафе рядом.
- Закажи такси до Манежной площади.
- Где купить посудомойку недорого?
- Открой сайт Госуслуг.
- Включи радио «Рок».
- Открой рецепт ризотто с белыми грибами.
- Хочу послушать Beatles.
- Давай поболтаем.
- Давай придумаем.
- Давай нарисуем.
Больше примеров команд см. в справочнике голосовых команд. Все навыки, созданные для Алисы Яндексом и пользователями, можно увидеть в Яндекс Диалогах.