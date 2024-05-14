Совет. Чтобы просто поговорить с Алисой, скажите: «Давай поболтаем» . Алиса умеет поддерживать беседу на разные темы, рассказывать анекдоты и шутить. Ей помогает импровизировать нейросеть, обученная на массиве текстов в интернете. В режиме беседы помощник не будет выполнять команды и искать информацию. Чтобы выйти из режима беседы, скажите: «Хватит» , «Закончить» , «Вернись» или «Выйти» .

Задайте Алисе вопрос или произнесите команду.