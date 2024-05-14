Голосовое управление

  1. Общение с Алисой
  2. Озвучивание текстов
  3. Примеры запросов и команд

Общение с Алисой

Ограничение. Голосовая активация Алисы доступна только в Яндекс Браузере для Windows.

Чтобы спросить Алису о чем-то:

  1. Разблокируйте экран компьютера, если он заблокирован.
  2. Запустите помощника одним из способов:
    • Произнесите фразу «Слушай, Алиса» или «Слушай, Яндекс».
    • На боковой панели Браузера нажмите значок .
    Дождитесь звука активации. Когда Алиса готова к общению, в чате пульсирует значок .
  3. Задайте Алисе вопрос или произнесите команду.
    Совет. Чтобы просто поговорить с Алисой, скажите: «Давай поболтаем». Алиса умеет поддерживать беседу на разные темы, рассказывать анекдоты и шутить. Ей помогает импровизировать нейросеть, обученная на массиве текстов в интернете. В режиме беседы помощник не будет выполнять команды и искать информацию. Чтобы выйти из режима беседы, скажите: «Хватит», «Закончить», «Вернись» или «Выйти».

Чтобы закончить общение, в окне Браузера за пределами чата с Алисой нажмите правую или левую кнопку мыши.

Беседа с Алисой хранится до перезагрузки компьютера. Чтобы удалить беседу раньше, активируйте Алису и в правом верхнем углу чата нажмите   → Очистить историю.

Озвучивание текстов

Алиса умеет озвучивать тексты на страницах сайтов. Пока Алиса читает вслух, вы можете заниматься своими делами.

Ограничение. Озвучивание всего текста работает на страницах, для которых доступен режим чтения.

Справа от Умной строки нажмите  → Озвучить страницу или произнесите фразу «Алиса, прочитай страницу».

Чтобы поставить озвучивание на паузу:

  1. На боковой панели нажмите значок .
  2. На появившейся панели управления нажмите значок .

Чтобы остановить озвучивание, справа от Умной строки нажмите . Если кнопки нет, нажмите  → Остановить озвучку.

Чтобы в Умной строке скрыть значок :

  1. Нажмите   → Настройки → Интерфейс.
  2. В разделе Умная строка отключите опцию Показывать кнопку чтения вслух.

Примеры запросов и команд

  • Какая сегодня погода?
  • Расскажи новости футбола.
  • Найди кафе рядом.
  • Закажи такси до Манежной площади.
  • Где купить посудомойку недорого?
  • Открой сайт Госуслуг.
  • Включи радио «Рок».
  • Открой рецепт ризотто с белыми грибами.
  • Хочу послушать Beatles.
  • Давай поболтаем.
  • Давай придумаем.
  • Давай нарисуем.

Больше примеров команд см. в справочнике голосовых команд. Все навыки, созданные для Алисы Яндексом и пользователями, можно увидеть в Яндекс Диалогах.